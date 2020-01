En su versión 19, el Festival Músicas del Mundo trae sonidos de world music y llega a regiones

El Festival Músicas del Mundo, en su versión 2020, tiene como nuevo desafío, además de acercar a estilos musicales que habitualmente no tienen espacio, llegar a regiones. Su creador, Subhira, conductor de Mundovivo en ADN, aseguró que "no es que la gente no quiera escuchar esta música, sino que está fuera de los cánones comerciales y no se difunde tanto".

Sin embargo, tras 19 años a cargo del festival, ha podido observar cómo el público se entusiasma con música proveniente de países muy lejanos, la que selecciona viajando por el mundo a través de su profesión. "Voy a tocar a festivales de world music y veo bandas de lugares a los que uno no tiene tanto acceso", relató.

En la entrevista, Subhira presentó a uno de los que estará presente en el festival: Joan Carles Marí, director musical y parte de la banda Aurora, de Barcelona, dedicada al flamenco contemporáneo. El músico expresó que la masificación de ese estilo de música, encabezado por figuras pop como Rosalía, es "una puerta que se abre".

Joan se mostró a favor de la mixtura entre flamenco tradicional y pop. "No es lo mismo como vivíamos hace 30 años que ahora. La música tiene el deber de retratarlo así, y ya". Similar opinión tiene Subhira: "Nuestra pega es plasmar", dijo, adelantando que Aurora cuanta con guitarra y piano, además del tradicional cantaor y bailaor. "Se produce esa mezcla con mucho respeto, y eso se percibe".

El flamenco, contó Joan, es una música de protesta, "aunque las letras no tengan ese matiz". Junto a su banda, homenajean de forma explícita la poesía de Federico García Lorca, víctima del franquismo. "Intentamos coger de aquí y de allá", dijo, contando que, en su paso por Chile, están leyendo el poemario de Violeta Parra. "Si habla de lo mismo de nosotros, ¿por qué no cogerlo? Luego lo pasaremos por el filtro del flamenco".

Tras años de viajes de trabajo, Subhira contó que, en el extranjero, "lo que se sabe de Chile es un país combativo", con artistas como Víctor Jara, Violeta Parra e Inti-Illimani como punta de lanza, además de nuevos referentes como Pascuala Ilabaca, con la que Aurora anunció una presentación en conjunto. Los músicos extranjeros se muestran entusiasmados por visitar este país, saben que "la gente en Chile está ganosa por escuchar y hay un público respetuoso, al que le gusta la diversidad".

Esta versión del Festival Músicas del Mundo se da en medio del estallido social, lo que la vuelve especial, aunque para Subhira "este festival y este concepto musical es plasmar lo que estamos necesitando como Chile: la valoración y el respeto de lo diverso", lugar desde donde se incluye "una demanda de respetar la naturaleza y los pueblos originarios". "Este festival está con las demandas", aseguró el organizador.