En 'Letra y música', Ricardo Martínez revisó los hits del 2019

Un año marcado por la consolidación del trap como el ritmo más importante en el mainstream musical, y con las reproducciones de Spotify como estándar definitivo de la industria. De acuerdo a eso, Ricardo Martínez revisó los éxitos del 2019 en "Letra y música", la columna musical de Ciudadano ADN.

Una revisión que comenzó con "No te enamores" de Paloma Mami, "evidentemente la estrella del año", con "una carrera meteórica". Martínez fue categórico a la hora de hablar del trap: "Debo reconocer que no es un estilo que yo entienda, no es una cosa de gustos".

Otra destacada del año es Rosalía, que "hace una combina de las cosas tradicionales con las más modernas". Y siguiendo en el trap internacional, "Amanece" de Anuel AA y Haze. "Aunque no lo entiendo, me encanta. Tiene un timbre de voz fabuloso".

Uno que pasó por Chile recientemente fue el canadiense Shawn Mendes, cuyo hit "Señorita" junto a Camila Cabello, también lideró las reproducciones este 2019.

La revisión de Martínez siguió con las despedidas del año, donde los más llorados fueron dos grandes de la balada romántica: Camilo Sesto y José José, que "acá en Chile no tuvimos el impacto que tuvo en México, donde es equivalente a Juan Gabriel". La columna incluyó clásicos de ambos: "Vivir así es morir de amor" y "El triste", respectivamente.

Otro hito del 2019 son los aniversarios. Tanto "The Wall" como Pink Floyd como "Abbey Road" de The Beatles cumplieron 40 y 50 años, respectivamente. "Siempre los fines de década son claves, y aparece un disco que es un clásico", que se encarga de cerrar un periodo musical e inaugurar otro. Martínez incluso cree que "podríamos decir que The Wall es el primer disco de los 80".

Y si hablamos del 2019, es imposible dejar de lado lo que seguro lo marcará hacia el futuro: el estallido social. Una revuelta que estuvo fuerte y espontáneamente acompañada por el arte y la música. Por eso, la columna recorrió la banda sonora de manifestaciones con clásicos como "El baile de los que sobran", de Los Prisioneros ("una canción súper triste, una de las obras cumbre de ellos sin duda"), o "El derecho de vivir en paz" de Víctor Jara ("probablemente uno de los artistas más completos que ha habido en Chile, su obra desbordaba lo estrictamente musical").

Pero el rescate de los clásicos se mezcló en este estallido con creaciones actuales como "Pla ta ta tá" de Mon Laferte, una cantante que marca la diferencia con sus símiles de décadas anteriores siendo "un súper buen ejemplo de compromiso político". O la performance "El violador eres tú" de Las Tesis, que como es sabido, deben su nombre a que en sus letras sintetizan postulados de pensadoras feministas. "Esto es muy procesado, son ideas teóricas y eso me parece extraordinario".