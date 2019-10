Empresario Marcelo Guital, y su opinión sobre el estallido social: 'Primero, paz a cualquier precio'

"Consternado" se definió el emprendedor Marcelo Guital en entrevista con Ciudadano ADN, ante la ola de manifestaciones sociales que vive nuestro país en los últimos días.

Guital, quien logró vender su agua mineral a Coca Cola por millones de dólares, además de desarrollar otros productos alimenticios en su empresa Guital & Partners y comercializar otros como el té Arizona y el café Juan Valdés, señaló que "cuando dicen 'esto no lo esperábamos', me sorprenden, quizás no esperábamos el nivel de vandalismo pero la gente está aburrida. Fallamos los medios, fallamos todos, fuimos indiferentes".

Sin embargo, enfatizó en que las PyMEs viven una desprotección particular en medio de esta crisis. "Hay que preocuparse del PyME que está en el suelo, al que le quemaron su local. Nadie habla de eso. Estamos a diez días de fin de mes y hay que pagar sueldos", señaló, haciendo un llamado a que "la banca haga algo con sus deudas de corto plazo. Son el motor de la nación".

Para evitar nuevos hechos de violencia, el empresario pidió "sacar el lumpen y la anarquía en el corto plazo. Primero, paz a cualquier precio. Porque si yo te quemo la casa, te mato al perro, ¿qué vas a hacer tú?. No podemos negociar cuando te están quemando la casa. Se está quemando la casa, después vemos por qué se quemó", añadió.

"Anda a Estados Unidos e insulta un carabinero, insulta un militar, vas a ver qué es lo que te va a pasar", dijo. Luego, interrumpiendo una pregunta y una solicitud de terminarla por parte de Sandra Zeballos, prosiguió, dirigiéndose a su compañero Aldo Schiappacasse: "hay que parar el vandalismo. ¿A ti te han quemado algo? A mí me han quemado. Paremos eso. Hay gente mientras que está celebrando eso. Por un lado estamos celebrando con batucadas y por otro hay artillería sin límites. No sé lo que dice la autoridad, sé lo que me toca a mí vivir".

Para el emprendedor, las autoridades "ya entendieron el mensaje. Esta escalada de violencia no se había visto nunca, en ningún país. Yo no soy político, no podría dar una opinión fundamentada, pero lo que yo digo es primero paz, después todo", insistiendo en la importancia de "armar las matemáticas y ver qué significa, con los ingresos que produce Chile, que tengamos que pagar la cuenta" ante los anuncios del Gobierno versus las demandas ciudadanas. "Porque estoy escuchando filósofos, sociólogos, y al final hay que armar la cuenta".

Guital finalizó indicando que "los mea culpa cuestan, todos hemos sido un poquito indiferentes de lo que estábamos pasando. Estábamos en nuestra zona de confort", adelantando que la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) envió a las autoridades un petitorio que incluye solicitudes como pago a 30 días a las PyMEs, o preferencia de productos nacionales por parte de las grandes empresas.