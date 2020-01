Emma de Ramón, patrimonio y estallido: 'No hay que asustarse. Hay que asustarse cuando no pasa nada'

Frente a un escenario de crisis en el que varios monumentos nacionales han resultado destruidos o gravemente dañados, Ciudadano ADN analizó la importancia del patrimonio y cómo el estallido social está cambiando su apreciación, junto a una experta en la materia: la historiadora, directora del Archivo Nacional y militante por los derechos de la diversidad sexual, Emma de Ramón.

Se trata, según ella, de un problema complejo, a partir de que "siempre se piensa que el patrimonio es algo inmóvil, y eso no es así. Es por definición un territorio en disputa", impuesto por el poder y que suele tener detractores que intentan cambiarlo. "Hoy lo que vemos en Plaza Baquedano es esa confrontación", por lo que para la historiadora "no hay que asustarse. Hay que asustarse cuando no pasa nada. Hoy se ha puesto al patrimonio en primer lugar, nos importa quién es el personaje que se está destacando en una plaza o un edificio".

Ante las críticas por la vandalización de monumentos, De Ramón matizó: "Dicen que lo están haciendo a lo bruto, matonesco, pero ¿acaso no fue matonesco ir a plantar una figura de Pedro de Valdivia o Cornelio Saavedra a La Araucanía? Es imponerle a las personas lo que deberían recordar".

Una vandalización que podría tener un interés de borrar la historia y empezar de nuevo, una idea que la historiadora cuestiona, sobre todo pensando en la "hoja en blanco" desde la que se espera escribir la nueva Constitución. "¿Podemos borrar lo que somos como Estado y empezarlo todo de nuevo, como si nada hubiera pasado en la historia? ¿Es posible hacer una hoja en blanco", se preguntó.

La misma preocupación le surge a partir de la figura del general Manuel Baquedano y las tensiones en torno a su monumento, emplazado en el epicentro de las manifestaciones actuales. "En un momento la ciudadanía se organizó para rendirle homenaje a este personaje clave del siglo XIX. Ese monumento se pagó con erogación popular, la gente dio plata para que se hiciera ese monumento. Gente como la que hoy se sube, le pone cintas y lo pinta", recordó la experta. "Hoy está siendo igual de importante. Ese monumento vuelve a tomar vida, no es un monumento muerto, es un monumento vivo".

Si bien enfatizó que "los personajes históricos no me caen ni nada, son", para Emma de Ramón "Baquedano fue el modelo de hombre masculino del siglo XIX: militar, probo, esforzado, líder. Y ese modelo se siguió durante la República chilena por muchos años. Es nuestra base cultural".

Otra preocupación de los historiadores, sin duda, es cómo se va a registrar lo que está ocurriendo en este momento para ser recordado en el futuro. La experta contó que, en el Archivo Nacional que dirige, se han hecho "trabajos bien arduos de recopilación" de eventos como las tomas feministas, y sin duda, el estallido social, a través de fotografías y diversos proyectos.

Y como persona del rubro, Emma de Ramón contó que "me dio mucha risa" la aparente confusión del diputado Andrés Molina entre la sigla ACAB y el Archivo Central Andrés Bello, de la Universidad de Chile. Una institución "dirigida por la gran Alejandra Araya, una de las historiadoras más notables del Chile contemporáneo, y que guarda una colección patrimonial de la Universidad de Chile", que incluye la biblioteca y las famosas caracolas de Pablo Neruda, además de primeras ediciones de varios libros, que revisten carácter de patrimonial. Según contó, el Archivo Nacional, junto al ahora célebre ACAB, imparten en conjunto un diplomado en archivística, único en su tipo en Chile.