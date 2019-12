Emilia Clarke decidió que dejará de sacarse 'selfies' con sus admiradores

Decidido. Emilia Clarke ya no va a posar en más selfies con sus fans. Así lo ha revelado la propia actriz en el podcast Table Manners, en conversación con la cantante británica Jessie Ware, el pasado fin de semana. Una decisión que se debe, según ha dado a conocer, a un ataque de ansiedad que sufrió en un aeropuerto hace un tiempo y que la hizo desbordarse ante un admirador.

"Estaba caminando por el aeropuerto cuando, de repente, comencé a sentirme mal, me estaba dando un ataque de ansiedad debido a mi agotamiento general", contó la protagonista de Juego de Tronos, de 33 años. "Estaba sola, hablando por teléfono con mi madre y le dije llorando: 'No puedo respirar, no me encuentro bien'. En ese momento, estaba llorando a lágrima viva y un chico se me acercó preguntándome si podíamos hacernos un selfie. Yo no paraba de decirle que lo sentía, pero que no podía respirar. Ha sido por momentos como esos, en los que no sé cómo reaccionar".

Tras el agobio que sintió en aquel momento, del que no aclara cuándo ni dónde fue exactamente, Clarke decidió que no volvería a fotografiarse con la gente, porque muchas veces las personas buscan la foto rápida y no son capaces de mirar más allá y buscar siquiera una interacción con su ídolo. Durante la entrevista, la intérprete de Last Christmas también recordó que, en otra ocasión, un fan la despertó en un avión porque quería una foto con ella. Esa falta de sensibilidad hizo a Clarke replantearse muchas cosas. "Cuando alguien me pide una foto quiero poder proporcionarle lo que busca. He estado tratando de encontrar cómo puedo hacerlo sin sentir que mi alma está completamente vacía", dijo.

Por ello, la conocida como Madre de dragones por su papel de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos admite que ahora busca una interacción mayor con sus seguidores, a los que quiso mandar un mensaje tranqulizador asegurándoles que seguirá firmando autógrafos a todo el que se lo pida, ya que considera que esa relación es "más cercana y una oportunidad de mantener una breve conversación que resultaría más satisfactoria que una simple foto".

Con esta decisión, Emilia Clarke se une a una larga lista de famosos que se han declarado en pie de guerra con aquellos seguidores que solo buscan la foto para presumir. Es el caso de Chris Pratt, Jennifer Lawrence o Amy Schumer. Hace unos años, el actor de Guardianes de la Galaxia reveló que se había convertido en un "economista del tiempo". Es decir, si quiere salir a la calle y hacer cosas normales, tiene que decepcionar a aquellos que quieren una foto con él porque se niega. "Esto no va sobre disfrutar el momento sino sobre presumir del momento más tarde. Entonces les digo que si no prefieren un apretón de manos", dijo en una entrevista, aunque reconoció que no era muy estricto y muchas veces acababa posando para la foto.

