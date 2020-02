Embajadora de Finlandia: 'Con el Estado de Bienestar no le tenemos miedo a enfermedades o desempleo'

Finlandia es, por segundo año consecutivo, el país más feliz del mundo, según un informe de la ONU publicado este miércoles. Se trata de un país que siempre se pone de ejemplo a seguir a la hora de implantar mejoras sociales en Chile. Pero, ¿cuánto de esas buenas intenciones son realmente posibles? Para comparar las realidades de ambos países, Ciudadano ADN conversó con la embajadora de Finlandia en nuestro país, Eija Rotinen.

"Se piensa que tienen que tener un error. No podemos ser así, porque siempre nos quejamos y pensamos que es un país frío, somos gente triste", comentó la representante sobre la idiosincracia de su país, que sin embargo aclaró que "somos gente con pocos prejuicios, nos gusta hacer cosas de maneras diferentes".

El gran orgullo de Finlandia para el mundo es su sistema educativo, gratuito y basado en la igualdad para todos sus niños y jóvenes. Uno que fue armado "poco a poco, durante años y décadas" y que cuando se implantó, en la década del 70, no estuvo exento de oposición.

"No todas las ideas excelentes vienen de Finlandia aunque quisiéramos pensar así", advirtió Rotinen, que confidenció que "robamos ideas de otros países y nuestros expertos pedagógicos siempre están buscando vía métodos científicos las buenas ideas en otros países. Es una mezcla". Para la embajadora, la ubicación geográfica de Finlandia es clave para recibir la influencia cultural de los demás países nórdicos, principalmente Suecia, de cuyo reino solía formar parte. "No podemos ser peor que los vecinos", dijo, hablando de un "círculo virtuoso" en Europa del Este.

Pese a todo, Rotinen advirtió que la fortaleza del Estado es clave para sostener los avances sociales y económicos para la sociedad finlandesa. "Necesitamos los impuestos de todos, necesitamos el dinero", aseguró la embajadora.

En la economía finlandesa, "el Estado de Bienestar nos garantiza no tener tanto miedo de enfermedades o desempleo. Todos tienen oportunidad de estudiar, no importa de qué tipo de familia vienes". Por eso, según la embajadora, las mujeres jóvenes, que cuentan con buena educación y acceso a las ideas más modernas "son las ganadoras". Sin ir más lejos, la primera ministra Sanna Marin se acaba de convertir, a sus 34 años, en la persona más joven en ser jefa de Estado en el mundo. Rotinen contó que los 5 partidos políticos más importantes en este momento tienen jefas mujeres. "Antes los señores a cargo tomaban las grandes decisiones se tomaban en saunas, donde no podían entrar mujeres. Hoy eso no pasa", ilustró.

"Nunca queremos exportar nuestro modelo a nadie. Lo que me parece mejor es compartir experiencias", indicó la embajadora, agregando que "estoy segura que Finlandia también tiene cosas que aprender de Chile. Ambos estamos en el fin del mundo, nosotros en el norte y ustedes en el sur". Rotinen asegura haber escuchado que Finlandia es un ejemplo a seguir para el mundo. "Quizás, y nos gusta pensar así, pero también nosotros tenemos nuestros desafíos y queremos aprender de otros", señalando como tradición de su historia el nutrirse de los demás países nórdicos. "Suecia es un estado de bienestar hace mucho más tiempo de Finlandia, y muchas de las buenas ideas vienen de allá".

"Siento mucha semejanza con los chilenos", dice la representante finlandesa. Sin embargo, parte de las diferencias que nota es que "los chilenos hablan más que los finlandeses, que somos muy calladitos". Dentro de lo que extraña de su país, "el pan de centeno, algo muy finlandés", además de recomendar a los viajeros conocer "más que Helsinki. Tenemos el archipiélago más bonito del mundo, la región de lagos es fantástica. Hay muchísima naturaleza, es un país muy verde". En paralelo, lo que más le gusta de Chile es "el calor, la gente y las montañas, que son 10 veces más altas aquí. El pastel de choclo es muy rico también".

La embajadora opinó también sobre el Brexit, que ha conmovido la situación de Europa. "Es una lástima, nuestras políticas en la Unión Europea han sido muy semejantes. Inglaterra es un país muy liberal en su mercado. Pero es su decisión".