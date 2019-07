Elvira Cristi y su renuncia al veganismo: 'Quise ser más flexible, porque uno tiene que ser feliz'

Conocida por teleseries como Lola, Graduados, Preciosas, y próximamente en Gemelas de Chilevisión, además de su trabajo frente al micrófono de "Conectados", en FM Dos, la actriz Elvira Cristi se ha perfilado como una representante de la vida sana y la alimentación saludable.

En entrevista con Ciudadano ADN, quien acaba de estar a cargo de animar "La Noche de FM Dos" en el Movistar Arena ("salgo al escenario, veo 15.000 personas y digo 'qué impresionante', anuncian mi nombre y a mis 42 años corrí, la adrenalina hace lo suyo"), contó que hoy se enmarca en lo que se conoce como "flexitarianismo".

"Hoy por hoy ser vegano es muy fácil, yo me hice vegana hace 20 años atrás y era muy complejo, las leches de vegetales me las tenía que hacer yo, no había tanta información, había viajado a Europa y en varias casas okupas ser vegano era muy normal, pero me vine a Chile, dije 'ya, voy a ser vegana' y no fue fácil", contó, recordando que "aprendí a alimentarme, que es distinto a comer. Fui una vegana muy matea, tuve un embarazo vegano y una lactancia vegana".

Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba dejar este estilo de vida. "Yo siempre escucho a mi cuerpo. Me estaba alimentando mal porque estaba con estrés, me estaba separando, tenía mucho trabajo en una teleserie, una serie, una obra de teatro y con mi hijo chiquitito, y empecé a desear comer ciertas cosas animales, lo que no me había pasado. Pasaba por el supermercado, veía queso de cabra y me daban unas ganas de comprar, decía 'no, no, soy vegana'. Soñaba con ostiones. Pero en un momento dije 'yo no soy vegana, soy Elvira y mi cuerpo me está pidiendo muchas cosas y lo voy a escuchar'".

Cristi, relató, tras perder nutrientes y energía, decidió ser "más flexible y no encasillarme, porque uno tiene que ser feliz". Aún así, su alimentación diaria sigue basándose en vegetales, pero "cuando voy a comer con una amiga o me invitan a cenar y hay picoteo con queso, voy a comer". Además, el hecho de tener un hijo "que tuvo una alimentación muy vegana al principio, atendido con mucho doctor antroposófico, quería probar pollo, carne, y me era muy difícil cocinar algo, compraba carne orgánica, huevo orgánico. No lo quería restringir a él por una decisión mía".

Ahora, su pequeño "come como cualquier niño, si quiere nuggets, compro el nugget más nutritivo y lo acompaño con un arroz integral con verduras, si quiere chanchear el acompañamiento es saludable". Frente a la dificultad, en acceso y precios, para alimentarse de forma nutritiva, la actriz opinó que "si empiezas a alimentarte más sano vas a desear menos comer grandes cantidades de otras cosas, y a la larga no es tan caro".

Tras su participación en "Cocineros chilenos", de Chilevisión, donde se caracterizó por sus recetas saludables, confidencia que "me han pedido las recetas, pero no tengo tiempo, como estoy mucho con mi hijo trato de estar lo menos posible en el celular, no soy tan apegada a las redes pero la gente pide mis consejos, debería pensarlo y estudiarlo más".

El más reciente proyecto actoral de Elvira es la postergada teleserie Gemelas, también de Chilevisión. "Es una teleserie que va a ir en el horario prime, una comedia muy entretenida, protagonizada por Paloma Moreno que hace un doblete, algo muy difícil de hacer. Soy la madrastra de Dominga, una de las gemelas, soy la mala, es un poquito ambiciosa, media consentida. Está muy buena y feliz que salga al aire por fin, porque la grabamos el año pasado, estuvo guardada un tiempito".