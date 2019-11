Elton John confesó que tuvo que 'volver a aprender a caminar' tras operación por cáncer de próstata

Tras el éxito de su película biográfica Rocketman, una visión nada complaciente y todo un triunfo de taquilla global, Elton John lanzaba su propio retrato de sí mismo a principios del pasado mes de octubre. En su autobiografía Yo: Elton John, el cantante británico desvelaba sorprendentes facetas de su vida pública y privada, como sus problemas con su madre o cómo superó un cáncer de próstata.

Sin embargo, durante la promoción de sus memorias, el músico sigue dando detalles no desvelados sobre su vida y su enfermedad. Ahora, el cantante ha hablado para el programa de la BBC Elton John: Uncensored (sin censura) y ha explicado el sufrimiento que le causó ese cáncer de próstata que le detectaron en un simple chequeo rutinario en 2017.

"Tuve que volver a aprender a caminar, literalmente. Estaba extremadamente enfermo. Por suerte sobreviví, ahora estoy bien. ¡Pero faltan unos cuantos trozos de mí!", explica, tratando de dar a su duro discurso toques de humor.

"Ya no hay pelo, no hay amígdalas, no hay próstata, no hay apéndice... Tengo piedras en el riñón. Soy como la mujer biónica", bromea John en la charla con el periodista Graham Norton, que se emitirá el próximo 28 de noviembre y a la que el diario Daily Mail tuvo acceso previo.

En la entrevista también explica cómo se vio en tal situación de peligro y pasó tanto dolor tras la operación que pensó que estaba en los últimos momentos en los que podría ver a sus hijos, Zachary y Elijah, de ocho y seis años respectivamente, que tiene junto a su esposo, David Furnish, con quien se casó en 2014. "No me dejen morir, quiero ver a los niños crecer", confiesa que pensó.

Sigue leyendo en El País