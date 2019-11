Ella es la enfermera chilena que conquistó el corazón de Sergi Arola

El chef Sergi Arola encontró al amor de su vida a los 51 años de edad. Según sus palabras, "es la mujer más especial que he conocido".

En conversación con LUN, señaló que la chilena Francisca Laree, de 33 años, "es sencillamente mi alma gemela".

Según contó, este mágico encuentro con la enfermera de Unidad de Cuidados Intensivos, se dio el pasado 25 de septiembre en una de las clases de cocina que Sergi impartió en la escuela Kitchen Club.

Ahí, entre varios platos, "tuvimos muy buena onda esa noche, pero absolutamente de amigos. Hablamos de música, de tocar la guitarra, de motos, una de las pasiones que compartimos. A mí me flipó desde el comienzo".

Fue ahí que Francisca lo invitó a un evento benéfico y motoquero, donde él asistió "porque ella además es usuaria de Triumph (marca de motos) Chile y yo tengo amigos de Triumph en España".

"Ahí nos conocimos un poco más y no nos separamos más. No hubo que darle vueltas: era ella", agregó.

Sobre lo que más le gusta de su novia, es que a ambos "nos gustan las motos, ella tiene una Triumph Bonneville, compartimos el estilo de vestir, la música, tocamos guitarra, incluso políticamente pensamos igual. A todos los niveles estamos en la misma sintonía".

En esa línea, aseguró que "dicen que los polos opuestos se atraen y es mentira: los polos opuestos se atraen para joderse la vida, los polos iguales son los que al final pueden vivir en armonía y yo ya tengo una edad en que quiero armonía, tranquilidad y ella me da todo eso. La única cosa que no tenemos en común es que a ella le gustan las chirimoyas y a mí no".

Respecto a la distancia, Sergi comentó que "los viajes forman parte de mi pega, de igual manera que los turnos del suyo. Ella entiende mi vocación del modo que yo entiendo la de ella. Lo que no vamos a hacer es obsesionarnos ni renunciar".

Finalmente, señaló que "siento que es un gran amor y ella es one in a million (una en un millón)".