Elizabeth Ogaz, la mujer del 'vístima': 'Yo no he ganado nada, sigo igual de pobre'

Contra su voluntad, la calerana Elizabeth Ogaz se convirtió en un video viral, tal vez el mayor temor de un ser humano en la era de las redes sociales. Bastó que dijera en televisión "vístima" en vez de "víctima" para transformarse en objeto de burlas y en el remate de más de un chiste.

Y como internet no conoce fronteras, el error aterrizó en otros países. En Argentina, Maxi El Verdadero usó el error para grabar una cumbia y el trío mexicano Mexican Flavor Crew creó una coreografía para la canción.

"Desde Chile llegó a México la 'vístima' con el sonido de reggaeton que le hicieron como base, pero dada mi profesión pensé, quizás hay una versión diferente y me encontré con este cantante argentino, con la versión de cumbia y dije 'esto tengo que grabarlo' y así fue como nace", cuenta Sahel Vera, uno de las integrantes del grupo, a La Estrella de Quillota.

"Yo llevo 10 años subiendo videos a youtube y en esta oportunidad nos tocó esta canción que no pensamos que iba a tener una repercusión tan grande. Varias páginas nos comenzaron a compartir en Argentina, Bolivia, de acá de México y de Chile. Me ha comenzado a seguir mucha gente en redes sociales de esos países y me mandan muchos mensajes muy simpáticos", agregó.

Mientras el trío disfruta de la fama virtual, Elizabeth sigue tratando de sobrevivir, sufriendo por las burlas a su mala pronunciación. "He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome, han hecho canciones, mi cara está en todos lados, todos ganan, menos yo que no he ganado nada, ahora vine a vender porque tengo que pagar la luz, comprarme remedios y no tengo; yo no he ganado nada, sigo igual de pobre", dijo a La Estrella de Quillota, sentada en una banca vendiendo parche curitas, en la calle.

"La gente dice que yo gané un millón de pesos, ¡dónde! si la que menos ha ganado en todo este cuento he sido yo, ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata en una cuenta porque acá todos ganan, ellos ganan plata y yo gano burlas y risas en la calle", agregó.