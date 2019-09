Eliana Albasetti, Soledad Pérez y Jaime Parada encabezaron intervención animalista en medialuna

Una nueva intervención llevó adelante la ONG Animal Libre en una medialuna durante Fiestas Patrias.

Mientras se realizaba un rodeo en Padre Hurtado, cerca de 30 activistas, encabezados por las actrices Eliana Albasetti, Soledad Pérez y el concejal Jaime Parada, intervinieron la actividad, abogando por la abolición de lo que consideran un acto de maltrato animal.

"Corran ustedes si son tan deportistas, no los pobres novillos muertos de pánico, corriendo con sangre en su lomo, jadeando. Por algo no dejan sacar fotos ni filmar. Esto no es cultura es TORTURA", escribió Albasetti en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de su participación en la acción animalista.

Por su parte, Soledad Pérez contó su experiencia en una storie. "Casi me sacaron el dedo. Me pegaron, me maraquearon, me putearon, me dijeron 'vieja caliente'... lo de vieja me mortificó más", respondió con humor.