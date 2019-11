'El violador eres tú': Performance de Las Tesis se repite en Francia, España, Colombia y más países

El pasado 25 de noviembre un grupo de mujeres realizó una presentación artística llamada "Un violador en tu camino", dirigidas por el colectivo artístico "Las Tesis". El impacto fue tan grande que ahora no solo se repite la presentación en varios puntos del país, sino que alrededor del mundo.

La canción se hizo viral durante las protestas con su coro de "El violador eres tú", y recientemente un colectivo feminista lo realizó frente a la torre Eiffel en París.

As feminists in Paris we are responding to the call made by #LasTesis from Chili to raise our voice against femicides and rape!



The guilty one is not me, my clothes or where I was. The rapist is you, the police, the justice system, the state, the society! 👊 pic.twitter.com/1HROJyGGwm