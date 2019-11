El tenso round entre Claudio Arredondo y Alberto Plaza en Bienvenidos

El estallido social ha provocado más de un enfrentamiento en las redes sociales y la televisión. Ahora, quienes se enfrentaron en Bienvenidos fueron Claudio Arredondo y Alberto Plaza.

En la conversación, el polémico cantante comenzó diciendo que "hay una inteligencia formidable detrás de esto. Es brillante porque no puede ejercer control, ¿te vas a poner a dispararle a los estudiantes debajo del metro?".

Fue esta frase que motivó a Arredondo a increpar al intérprete de "Milagro de Abril" diciéndole que sí han habido disparos en contra de menores de edad: "¡No puedes decir lo que estás diciendo si no tienes pruebas!", dijo.

El artista no quiso quedarse callado y le respondió al actor de Juegos de Poder: "Irrumpiste faltándonos el respeto ¿En que momento dije que no se le ha disparado a nadie?". Ante esto, el intérprete nacional dijo: "¿Qué quieres que le disparen a los estudiantes?".

"Lo único que podemos pedir es que si una persona entra recién al set y escucha una cosa fuera de contexto, es que alguien la controle", mencionó el músico, agregando que "yo le quiero decir al país es que esto es lo que estamos tratando de evitar, este tipo de enfrentamiento que no conduce absolutamente a nada, y lo único que hace es polarizar este país… este país requiere de una actitud totalmente diferente".

Ante esa frase, Claudio Arrendondo decidió pedir disculpas por irrumpir abruptamente en el set de Bienvenidos. "Soy un tipo vehemente y no te odio porque no te conozco. Mi vehemencia equivale a la contraargumentacion que tu haces. Si yo soy así no significa que te vaya a pegar, o que te vaya a matar, el dialogo no tiene por qué ser sentado fumando y sintiendo el aroma de los inciensos", dijo.

Pero la respuesta de Claudio no terminó ahí. "Puede haber un debate acalorado y eso es tan respetable como tu serenidad aparente que tienes, porque no seguramente no la tienes, no lo sé, estoy especulando".

El enfrentamiento televisivo terminó con palabras de Polo Ramírez, quien reflexionó sobre el momento que se está viviendo en Chile.