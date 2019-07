El solidario momento que se vivió en un concierto de rock con un joven en silla de ruedas

En Vivero, España, durante el concierto de heavy metal Resurrection Fest, cientos de fanáticos levantaron a Álex, un joven metalero en situación de discapacidad para que disfrute mejor el espectáculo.

La fotografía la sacó Daniel Cruz, quien fue uno de los encargados de cubrir el evento, la captura dio vuelta en las redes sociales y se puede visualizar la emoción y felicidad que siente el joven fanático.

Fue el mismo grupo Arch Enemy quienes publicaron en su cuenta oficial de Twitter un video en donde se ve a la multitud levantando al joven en su silla de ruedas.

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI