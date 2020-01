El regreso más esperado: Daddy Yankee y Nicky Jam lanzaron 'Muévelo' a 20 años de su separación

Daddy Yankee y Nicky Jam lanzaron este miércoles "Muévelo", su primer tema en conjunto en 20 años, después de la separación de Los Cangris.

La canción es parte de la banda sonora de la película Bad Boys For Life, la cual se estrenará el próximo 17 de enero.

"Muévelo" hace un uso bastante sutil de los míticos y conocidos "na na na na" de "Here Comes the Hotstepper" de Kamoze.

La canción está producida por Play-N-Skillz y habla sobre bailar aunque la ley lo impida. Esto es una dramatización del veto que sufrió el género urbano en Puerto Rico a finales de los 90 por parte de radios y tiendas de discos.