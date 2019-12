El regreso de 'Los Eguiguren': 'Se puede ver el Chile de hoy a través de estos personajes'

"Los Eguiguren" están de vuelta, esta vez en formato teatral y justo en medio de un momento social excepcional, que funciona como una oportunidad para leer en clave de humor al Chile de hoy, luego de sus tiempos de gloria televisiva en los 80. De eso, y del destino actual de estos memorables personajes, conversaron Coca Guazzini, Malucha Pinto, Gonzalo Robles y Cristián García-Huidobro en Ciudadano ADN.

El reencuentro del grupo de actores, que Coca Guazzini definió como "muy bonito, porque Los Eguiguren se encuentran mucho más viejos y más distraídos" se da en el marco de un "espectáculo acelerado, con ritmo bien vertiginoso, adaptado a hoy día", según Cristián García-Huidobro, con un guión donde "la Prisci está indagando en lo que es el poliamor", "la Pía está al tres y al cuatro", y "Pompi está con sus emprendimientos, sus pymes, aunque con esta revuelta social estamos medios parados", en palabras de sus tres intérpretes.

Y si bien el sketch televisivo se hizo popular en el "Sábados Gigantes" ochentero, las nuevas generaciones "llegan por montones", según Coca Guazzini. "Estos Eguiguren no es necesario que tú los hayas conocido antes, porque están hoy. Ya no es Priscilla con el delantal, ya no trabaja con ellos, Caroca ya no es mayordomo, han seguido viajando por este Chile zarandeado. Una manera de mirar el Chile de hoy es a través de estos personajes", expresó Malucha Pinto.

Se trata de un Chile con costumbres distintas, en el que "la gente ya no se junta a ver tele, mira los teléfonos. El cambio tecnológico es impresionante", según García-Huidobro, pero dónde "qué ha cambiado en términos de AFP, previsión, poco. Por eso el estallido”, comentó Gonzalo Robles, cuyo personaje, el Caroca, acaba de montar una "universidad privada con nombre de santo en el casco histórico".

En esa era ochentera, recordó el actor, "estábamos en dictadura, no podíamos hablar ni de política, ni de religión ni con doble sentido". Una libertad que sí poseen hoy. Desde ahí, Coca Guazzini aplaude el trabajo de "esas cuatro creadoras de Las Tesis que son grandiosas, abarcaron todo. Y es una manera de manifestarse como uno imagina que deben ser: tiene una violencia por detrás, pero es bella, emociona y hace reaccionar".

Cristián García-Huidobro recordó que, pese a su popularidad televisiva, "ganamos muy poco al principio", pero "le sacamos punta al lápiz por fuera y ahí éramos mucho más puntudos". Luego vino la consolidación del grupo en el recordado programa "De chincol a jote", que era "enteramente creado por nosotros, ocupábamos todo el día en eso. De ahí salieron personajes que todavía la gente nos para en la calle", recordó Coca Guazzini.

Y consultados por si su estilo de humor podría encajar en la televisión actual, Guazzini comentó que "los Hueseros serían geniales en este momento, tenían algo de filósofos", sin embargo, "la tele está tan rápida, pendiente de si le va bien altiro, y esta cosa inmediata atenta contra toda la creación y contra experimentar".

Aunque a causa del estallido social "teníamos hartas funciones programadas y todas se fueron a tierra", según contó Coca Guazzini, "Los Eguiguren" estarán en vivo el domingo 29 de diciembre en el Teatro Oriente.