'El regalo más maravilloso': Blanquita Nieves presentó a su bebé recién nacida

En marzo de este año, Francesca Cigna, más conocida como Blanquita Nieves, anunció al mundo que se convertiría en madre por primera vez, revelando que para ella y su pareja este bebé "viene a llenar nuestras vidas de amor y alegría".

Tras una gestación bastante movida, la exmusa de Morandé con Compañía presentó a través de Instagram a su pequeña hija, Amayra, quien llegó al mundo este lunes 8 de julio.

Con una tierna fotografía de ambas, Blanquita escribió: "No hay palabras para describir la felicidad que siento Hoy 8 de julio nació Amayra, el regalo más maravilloso que me ha dado el universo. Me siento tremendamente bendecida con los dos amores de mi vida. Gracias @lifetrainer por haber sido el mejor compañero durante el parto…Te amo infinitamente#Amayra #almaradiante #felicidadmaxima #eldiamasfelizdemivida #mama".

Como era de esperar, sus fanáticos y colegas comenzaron a felicitarla y enviarle mensajes de apoyo por su primer bebé.