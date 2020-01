El príncipe Enrique y Meghan Markle renuncian a sus títulos y a la financiación pública

La solución a la crisis desatada en la Monarquía británica ha sido cortar por lo sano y evitar cualquier arreglo intermedio. El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, dejarán de usar los títulos reales que ostentaban y, al final de un periodo de transición que se extenderá hasta la primavera de 2020, ya no recibirán más fondos públicos para sostener sus actividades y su vida privada.

Seguirán siendo los duques de Sussex, y como tales podrán continuar apadrinando todas aquellas organizaciones y proyectos sociales en los que ya están involucrados, pero ya no podrán encabezar sus nombres con las siglas H. R. M. (His o Her Royal Majesty, Su Alteza Real), y en consecuencia ya no serán considerados representantes de la reina ni de la Monarquia británica.

Enrique y Markle se comprometen además a devolver los casi tres millones de euros del erario público con que se renovó su residencia de Frogmore Cottage, en la localidad de Windsor, que piensan seguir manteniendo como su hogar en el Reino Unido.

