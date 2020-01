El potente discurso de Joaquin Phoenix tras ganar el 'Mejor Actor' en los Globos de Oro

Es un reconocido ambientalista y no dudó en ocupar la vitrina para dejar su potente mensaje. Joaquín Phoenix, protagonista del "Joker" ganó la categoría de "Mejor Actor de Drama" en los Globos de Oro 2020, imponiéndose a Adam Driver (Historia de un matrimonio), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Christian Bale (Contra lo imposible) y Jonathan Pryce (Los dos papas).

En su discurso, Phoenix apuntó principalmente a la crisis medioambiental que enfrenta el mundo: "quisiera empezar por agradecer a la Asociación de Prensa extranjera de Hollywood por reconocer el vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático, es un mensaje muy poderoso el que se está enviando ahora", dijo el actor sobre el menú vegano que se ofreció en la gala.

"Es realmente lindo que algunas personas suban aquí y envíen sus buenos deseos a Australia (por los incendios que afectan a dicho país), pero tenemos que hacer más que eso", agregó el actor, aseverando además que: "no siempre he sido un hombre virtuoso, pero he aprendido mucho en estos años, y muchos de ustedes me han dado la oportunidad de hacer lo correcto, y estoy profundamente agradecido por eso. Pero ojalá podamos unirnos y hacer algunos cambios", afirmó.

Pero no se quedó solo con eso: "está bien votar, pero a veces tenemos que tomar esa responsabilidad nosotros mismos, y hacer cambios y sacrificios en nuestras vidas. Espero que podamos hacer eso, no tomar jets privados a Palm Spring para los premios, por favor. Trataré de hacerlo mejor, espero que ustedes también. Muchas gracias a los que me apoyaron y estoy muy agradecido por esta noche", sostuvo.

Lejos de evitar más polémicas, Phoenix apuntó a sus colegas: "todos sabemos que esto no es una puta competencia, verdad. En serio, es como esta cosa que se crea para vender publicidad para un programa de televisión", comentó.

"Ustedes me inspiran, mierda. No puedo creer el hermoso e hipnotizante trabajo que hicieron este año. Yo sé que las personas siempre dicen esto, pero realmente me siento honrado de ser mencionado con ustedes", añadió.

Al finalizar, le dejó un mensaje al director del "Joker", Todd Philips: "me convenciste que hiciera la película, me animaste a darlo todo, a que fuera sincero y yo soy un gran dolor en el trasero. En serio, no me puedo creer que me hayas aguantado todo lo que me has aguantado. Estoy en deuda contigo", cerró.