El poder de creer: Así fue el debut de King Crimson en Chile

La lista de artistas que se demoraron años, décadas, en presentarse en nuestro país es demasiado extensa como para replicarla aquí. Se han saldado muchas deudas en el ámbito del rock, pero las que más emocionan son las finalmente se pagan cuando ya habíamos perdido toda esperanza.

Tras terminar su gira de 2004 como cuarteto, y una fugaz aparición como quinteto en 2008, King Crimson parecía terminado al comenzar la presente -y digamos saliente- década. El propio Robert Fripp, guitarrista insigne y único miembro constante del grupo, daba signos de querer abandonar las pistas por el 2012, y los fans chilenos de la banda ya pensaban que verlos sería imposible, al igual que con Genesis o Pink Floyd, los otros legendarios grupos disueltos que cimentaron el denominado rock progresivo.

El sorpresivo anuncio en 2013 de una nueva etapa de Crimson, hizo renacer la fe. Una encarnación de siete integrantes (en algún momento fueron ocho), con varios elementos llamativos: la presencia de no uno, no dos, sino que tres bateristas (Pat Mastelotto, Gavin Harrison y Jeremy Stacey, quien también dobla como tecladista), más el retorno del saxofonista/flautista Mel Collins (¡Ausente desde 1972!), la marginación del carismático Adrian Belew, reemplazado en voz y segunda guitarra por Jakko Jakszyk, junto al ultra-virtuoso e histórico bajista Tony Levin, y por supuesto Fripp.

Desde 2014 pasaron varias giras bajo el puente, pero finalmente la que celebra los 50 años de su primer disco, el indispensable In the Court of the Crimson King (1969), los vio debutando en Chile con el primero de dos shows en el Movistar Arena. El mismo que se agotó en menos de una hora, cuando se puso a la venta en

marzo pasado.

Se anticipaba que sería histórico, y lo fue. La profunda emoción de los fanáticos se sintió. Y en eso fue clave el hecho de que la actual conformación no se dedica a mirar hacia adelante, como las anteriores, sino que por el contrario, revisita todo el catálogo de la banda, en arreglos tan bien concebidos, que consiguen el equilibrio perfecto entre innovación, respeto por los originales y aprovechamiento de las capacidades de este especial formato.





Tan especial de hecho, que luego de verlos en vivo, no se podría concebir sacar a alguno de los tres bateristas. Estos se sitúan en la primera línea del escenario, y su contrapunto percusivo es esencial en las nuevas versiones de joyas como "Indiscipline" (1981), "Cat Food" (1970), "Neurotica" (1982) o la instrumental "Red" de 1974.

Por otra parte, tenemos a un Jakszyk cuya capacidad vocal es apabullante. Siempre afinadísimo, su particular timbre se adapta a la perfección al material que todos tenemos en la cabeza de las antiguas voces de la banda, partiendo por el fallecido Greg Lake, el cual estuvo en el citado primer disco. Esta placa fue casi tocada en su integridad. Solo faltó la cándida "I Talk to the Wind".

En la sumatoria total, están todas las características de la música de la banda, pero magnificadas. La profusa utilización del tritono, las polirritmias, las binatonalidades, la cuidadosa improvisación, todo sin desperdiciar ni un solo segundo.

Inevitable mencionar la emoción lograda con los temas más lentos, como "Islands" (1971), "Dawn Song" (1970), la majestuosa "Epitaph" (1969) y la onírica "Moonchild", también del disco debut, y que dio paso a un solo de contrabajo de Levin realmente antológico. También hubo espacio para material más reciente como "The Construkction of Light" del año 2000, y "Level Five" de 2003.

El clímax se alcanzó con "Starless" (1974), y la locura de los asistentes se desató con el esperado bis: el casi himno "21st Century Schizoid Man". Aquí el segmento instrumental fue la manifestación máxima de la telepática interacción del septeto, y dio pie a un magnífico solo de batería de Harrison.

Aclamación total por parte de los 7500 asistentes. Uno de los públicos más grandes que ha tenido la banda en esta gira y que, mayoritariamente, hizo caso a las advertencias respecto al no uso de celulares. Un buen porcentaje probablemente se repita el plato hoy domingo, y serán recompensados, ya que la banda nunca repite el mismo setlist de un día para otro, y quizás hoy suenen otros temas presentes en la gira como "Frame by Frame", "The Letters" y "Larks’ Tongues In Aspic Part II".

Por Álvaro Gallegos.