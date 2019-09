El mea culpa de Daniel Valenzuela por separación: 'No puedo arrogarme de que fui un marido perfecto'

Una sentida y sincera conversación tuvo Sergio Lagos con Daniel Valenzuela en Sigamos de Largo de Canal 13, donde, junto a sus compañeras del programa Cariño Malo de TV+, abrió su corazón.

Y, si ese era el contexto, su bullado quiebre hace siete años atrás con Paloma Aliaga no podía quedar fuera de la conversación. "Yo no puedo arrogarme de que fui un marido perfecto, yo lejos de eso. Se me instó a terapia, pero yo no quería, pero tampoco tenía los pantalones, siendo justo, para decir 'sabí que lleguemos hasta acá', no tuve los pantalones, no tuve el coraje ni los huevos", reflexionó.





Y agregó que "si uno dice 'cresta, yo también atornillé al revés mucho tiempo', y teniendo claridad de eso, es más fácil el perdón también porque la cancha está más emparejada", replicó, indicando que lo que dice el resto no le importa y que "Paloma es una de las personas que más quiero en la vida y va a ser así siempre".

Además, contó su carga tras el hecho. "Ha sido abrumador estar así de expuesto. En términos de exposición mediática si lo hubiera hecho distinto, sí, porque después ver las consecuencias es mucho más fuerte llevarlo", expresó el conductor.

"Te dan ganas de tirar la pelota e irte todo a la mierda. Pero bueno, se puede, todo pasa finalmente", complementó.

Revisa el momento completo, acá.