El más grande: Keanu Reeves sorprendió a una familia en su propia casa

Keanu Reeves lo hizo de nuevo. Esta vez con un gesto que conquistó a miles de personas y corazones a nivel internacional, como siempre.

Todo comenzó cuando un joven de Louisiana dejó un cartel colgado en el patio de su casa, esperando que el actor -que se encontraba cerca de su vecindario grabando la tercera parte de Bill y Ted- se topara con el papel que rezaba: "You're breathtaking" (Tú eres asombroso).

Las imágenes del cartel se hicieron viral rápidamente en redes sociales, lo que finalmente consiguió que el intérprete se percatara y sorprendiera a la familia en su propia casa.

La madre del niño le pidió al protagonista de Matrix que firmara el cartel, a lo que el estadounindense accedió sin problemas.

Recordmos que la popularidad del actor ha ido en aumento en el último tiempo, ya que con sus grandes interpretaciones y sus nobles actos, ha logrado que todo el mundo se derrita ante él.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO