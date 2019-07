El legendario Juan La Rivera celebra 60 años en radio

Un 5 de julio de 1959 debutó en Radio Bulnes una de las voces radiales más emblemáticas de Chile: Juan La Rivera. El conductor estuvo en Ciudadano ADN haciendo un repaso de su carrera, en el día en que se cumplen exactas seis décadas.

"El tiempo pasa y pasa muy rápido", comentó quien ese día tuvo su debut oficial tras los micrófonos, pero "en realidad partí a los 10 años en Radio Santiago. Mi padre tenía problemas económicos y me fui a la radio a pedir trabajo. Le dije al gerente 'yo quiero trabajar', me probaron y grabé en una grabadora de alambre". Así, se quedó haciendo la sección de un programa, "El Polillita", donde recibía cartas de niños y les contestaba.

Un poco mayor, trabajaba en los Juegos Diana y ganaba 1.800 pesos de la época. Ahí se encontró con Justo Camacho, legendario hombre de radio, a quien había conocido en esa primera aventura radial, y que le propuso volver a la radio. Así llegó a Radio Bulnes. "Pregunté por él, me hicieron pasar y me dejaron en el locutorio. Él dijo que iba a reemplazarlo. Y estuve cuatro horas haciendo un turno", recordó respecto a su debut oficial en 1959, por el que le pagaron 2.000 pesos.

Luego de esa experiencia, pasó por diversas emisoras: La Reina, Balmaceda, Cooperativa, Chilena, Gigante y Minería. "Una época de oro, cuando las radios grandes tenían auditorio y se hacían shows en vivo".





Hoy está instalado en Radio Pudahuel, "gracias a Pablo Aguilera, que el año 2000 tuvo la gentileza de invitarme a trabajar". El conductor definió a La Rivera como un hombre destacado por su "caballerosidad, conocimiento, profesionalismo, y un tremendo sentido del humor, nunca le he visto un gesto de egoísmo o de vanidad, además de todos los atributos personales es una gran persona".

Pero también Juan La Rivera hizo parte importante de su carrera en televisión, en recordados programas ochenteros como "Baila domingo" de Canal 13. "Teníamos 3.000 personas metidas en el gimnasio Manuel Plaza, se hizo un documental, 'Pasos de baile'. No sé si hay otro programa de televisión que haya merecido esa distinción".

Antes tuvo un paso por TVN en los años 70, animando un formato similar, "Tugar tugar", o "La gran tarde del sábado" que fue "el único que ganó a Sábados Gigantes". Su salida, recordó, tuvo que ver con que "yo había sido designado para animar Viña 1976, y viene la orden de que tenía que animar con Pelusa Thiemann", a quien las autoridades de la época le habían impuesto como coanimadora del programa sabatino, pero que, según La Rivera "no tenía dedos para el piano". "Y dije que no. Ningún colega me respaldó".

Respecto a esa salida, afirmó que "creo que no vale la pena reabrir heridas cuando uno ha sido ninguneado o despedido".

"Estuve 40 años en televisión. Cuando me dicen 'alguien lleva 10, es veterano' me da mucha risa", contó. "Creo que mi trabajo en televisión ha sido superado sólo por Mario (Kreutzberger) y Pedro Carcuro, somos los que más hemos estado", señaló sobre su trayectoria.

Por ahora, disfruta de su trabajo tanto en Radio Pudahuel como animando eventos comunales como el Festival del Guatón Loyola en Los Andes, o los de Colchagua y Talagante. Y se niega a sumergirse en el mundo de las redes sociales: "Lo único que tengo es una cuenta de Twitter para informarme yo, no escribo ni una letra en esa cosa. Veo mucha grosería, mucha crueldad, mucho insulto. Sale lo peor de la gente. Alguien opina con cierto juicio y lo tapan a garabatos. No estoy para eso".