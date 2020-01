Rodrigo Alves, mundialmente conocido como el Ken humano, hace unas semanas volvió a estar en la palestra, luego de que se declarara transgénero.

"He sido conocido como Ken, pero siempre me sentí como Barbie", explicó en ese entonces a The Mirror.

Ahora, el brasileño hizo noticia por ser fotografiado captado a los besos con su cirujano plástico, quien es tan extravagante como él.

Giacomo Urtis es un reconocido médico italiano y el responsable de algunos retoques de Alves.