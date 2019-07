El inventor del botón de retuit se arrepiente de su creación

El desarrollador Chris Wetherell es el creador del botón de retuit en Twitter, que permite a los usuarios replicar contenido sin parar.

Y, a diez años de su idea, se arrepiente de haberla llevado adelante. "Podríamos haberle entregado un arma cargada a un niño de 4 años. Eso es lo que creo que realmente hicimos", dijo en entrevista con Buzzfeed News.

La motivación tras la idea replicar mensajes que, por sí mismos, podían tener poco alcance. "Tenía un multiplicador de fuerza que otras cosas no tenían. Hablaríamos de terremotos. Hablamos sobre estas situaciones de primera respuesta que siempre fueron positivas y mostramos dónde estaba la humanidad en su mejor momento", dijo.

Sin embargo, en la práctica, su uso derivo en una realidad opuesta a la imaginada: repetición de contenido sin reflexión, noticias falsas, mensajes de odio.

"Me di cuenta de que no se trataba de un pequeño subconjunto de personas que actuaban de manera aberrante. Esto podría ser la forma en que se comportan las personas. Y eso me asustó mucho", afirmó Wetherell.

El ingeniero informático, además, lamentó que el uso de reuit haya derivado en campañas para desprestigiar a personas, públicas o privadas. "Para ellos era muy fácil destrozar la reputación de alguien que no les gustaba. Pregúntale a cualquiera de las personas que eran sus objetivos en aquel momento, el retuit les ayudaba a difundir una imagen falsa de una persona mucho más rápido de lo que podían defenderse", dijo.