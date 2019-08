El intenso debate entre Marcela Cubillos y Mauricio Jürgensen por el Instituto Nacional

Un debate se generó durante la presencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, luego de que fuera interpelada por el panelista del programa, Mauricio Jürgensen.



La discusión se generó tras la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros en el techo del Instituto Nacional, lo que fue considerado por algunos sectores como un actuar desprolijo de parte de la policía.



Al respecto, la ministra indicó que "quiero ser muy clara con Carabineros y preguntarnos también cuánta responsabilidad hay en que a los Carabineros también se les quita bastante respaldo y apoyo, porque cada día que intervienen la crítica al día siguiente es 'por qué entró Carabineros', y cuando no intervienen es 'cómo se quedan mirando'".



Frente a esto, Jürgensen sostuvo que la observación es a que la policía debe hacer el trabajo antes, a través de monitoreo de encapuchados, identificación de lugares de residencia y no esperar hasta llegar al Instituto Nacional para operar.



Además, el periodista aclaró, ante la observación del porqué la comunidad educativa no entrega a quienes provocan desmanes, que ha conversado con un docente del establecimiento, quien le manifestó que no se hacía por el miedo que generaban los encapuchados.