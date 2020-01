El homenaje de la humorista Pamela Leiva al 'Chile que despertó' en Olmué 2020

La humorista Pamela Leiva conquistó la noche de este viernes al público en el Festival del Huaso de Olmué 2020, con una rutina vinculada al estallido social.

El momento más comentado en redes sociales, fue el cierre de su rutina: mostró su faceta musical con la cueca "Chile despertó", junto a la intérprete María Esther Zamora y al cantor Pepe Fuentes.

Antes de comenzar a cantar la canción, Leiva lanzó unas potentes frases: "vaya un verso en homenaje, a la gente que fue gente, y declaró muy de frente su opinión frente al ultraje, ojalá que nunca baje la fuerza que creció, y no olviden a quien mató y basureó a su antojo, y hasta le arrancó los ojos, a un Chile que despertó", recitó.

La comediante luego sostuvo que "a mí aún no me da risa lo que pasa, no me puede dar risa las marchas, las manifestaciones. Me duele lo que pasa y no venía a hacerme la loca".

