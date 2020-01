'Él hace música y me entiende': Paloma Mami se sinceró sobre su relación amorosa

La cantante Paloma Mami se encuentra en Chile para preparar los dos shows que realizará este fin de semana: el viernes en el Festival de Las Condes y el sábado en el Surfestival de Pichilemu.

En conversación con LUN, la intérprete de "Fingías" fue consultada por la relación amorosa que mantiene con el también cantante Gilberto Figueroa, más conocido como Roa.

Sobre los constantes viajes de la artista desde Estados Unidos a Chile y cómo estas circunstancias podrían afectar la relación, Mami respondió que "yo creo que esa no es la mejor parte pero es parte de nosotros igual porque él también hace música y me entiende". También señaló que no viajan juntos, sino que se encuentran en Miami.

La figura también fue consultada por su criticada postura ante el estallido social, ya que no reaccionó ante los hechos de manera inmediata, tal como lo hicieron otros colegas locales.

"Sobre ese tema yo creo que nunca estuve en silencio. En verdad me tardé como dos días y eso fue interpretado como silencio por parte de la gente, lo cual no entiendo por qué sería. Yo siempre he sido una persona muy privada y si estoy hablando de un tema lo compartiré con mi familia, mis amigas y mi hermana (…) No creo que todos se vayan a las redes sociales a hablar de lo que está pasando", señaló.

"Yo nunca he estado en una posición de que la gente dependa de mí para algo, entonces para mí fue súper extraño", agregó la cantante.