El fuerte cruce en vivo entre Daniel Stingo y presidente de Agropetorca

Durante el programa "Muy buenos días" de TVN, se dio un particular cruce entre el abogado Daniel Stingo y el presidente de Agropetorca, Alfonso Ríos, debido a la escasez del agua en Petorca.

Stingo escuchó el punto de vista de Ríos de la situación que se vive en aquella zona del país y terminó enfrascándose en una discusión, debido a que al letrado no le gustaron los dichos del invitado.

En esa línea, Stingo lanzó que "están entregados los derechos de agua a privados en forma gratuita que a veces no la usan y da lo mismo, porque pagan un royalti bajísimo".

Tras lo anterior, el mandamás de Agropetorca contrarrestró diciendo que "deberías preocuparte de profundizar un poco más en derechos de agua, Daniel. Tienes alguna equivocación o estás en un panflestismo político, no tengo la menor idea".

Pero el abogado no se quedó callado, y preguntó "¿No está mal distribuido?", recibiendo como respuesta "no está todo perfecto ni mucho menos. Hay mucho que hacer aún".

Finalmente, Stingo le señaló a Ríos: "¿No roban? porque más de 19 investigaciones por robo dijo el ministerio que había, a lo que Alfonso manifestó que "sí, por supuesto que han habido extracciones irregulares, de todos los colores políticos y de todas las personas".

El cruce entre ambos fue sumamente criticado en redes sociales, donde los usuarios expusieron su punto de vista sobre el tema.