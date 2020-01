'El Flaco' sobre su rutina en Viña 2020: 'No haría burla con lo que se ha sufrido'

El humorista Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco", se refirió a la rutina que realizara dentro de exactamente un mes en el Festival de Viña del Mar 2020.

Se presentará por primera vez sin su excompañero Mauricio Medina, donde ambos se hicieron conocidos por el dúo cómico Dinamita Show.

"El desafío es que me voy a presentar solo. Es un desafío personal por el que he trabajado, esto nadie me lo ha regalado. Se trata de un trabajo que he hecho silenciosamente durante cinco años y el objetivo va a ser hacer reír a la Quinta Vergara", comentó a El Mercurio de Valparaíso.

Según reveló el comediante, su rutina serpa de stand up comedy. "A pesar de que es medio porfiado para el stand up, le ha ido muy bien, la aceptación del público ha sido excelente durante estos cinco años y la verdad ya se siente cómodo trabajando ahí. Hasta yo me siento cómodo trabajando ahí", indicó.

Respecto al estallido social y al humor, sostuvo que "la gente dejó de asistir a actividades, ya sea culturales, artísticas y también de humor. Pero, la verdad, yo creo que el ser humano siempre necesita reír un poco para descomprimir las situaciones críticas y ahora es necesario por lo que estamos viviendo en el país".

"La verdad, yo sé que tengo que estar al día con lo que está pasando y, bueno, estoy al día con lo que sucede con el estallido social, pero realmente no haría burla con lo que se ha sufrido. No podemos olvidar que hay familias que están sufriendo, jóvenes a los que les han quitado la vista y otros han muerto. Por lo mismo, yo no haría tanto humor con el estallido social", aseveró.

Asimismo, enfatizó sobre los chistes de políticos que "creo que como sociedad estamos cansados de los políticos. Tampoco los tocaría. Nosotros, que trabajamos en el humor, ya no queremos ni mirarlos, ya no están ni para el chiste".

Finalmente, El Flaco concluyó sobre el desafío que "he aceptado e incorporado muchas sugerencias; por lo tanto, creo que la rutina va a funcionar".