El dolor familiar de Vale Roth: 'Si tú me muestras una foto de mi mamá me da rechazo'

Cómo un año difícil fue catalogado el 2019 para la modelo y bailarina nacional, Valentina Roth, tras ser invitada al programa Podemos Hablar.

En esta ocasión se refirió a diversos temas, entre ellos, a la relación que tiene con sus padres, donde aseguró que está totalmente distanciada tanto de ellos como de sus hermanos. "O sea, antes quería mucho a mi mamá y a mi papá, pero hoy en día no siento… Qué lata decir esto, pero no siento cariño. Si tú me muestras una foto de mi mamá me da rechazo. La veo con maldad. Hasta me puedo asustar un poco".

Fue en este mismo espacio donde afirmó que ninguno de sus padres estuvo presente con ella cuando tuvo un aborto retenido, y que no intentará acercarse a ellos. "Lo he intentado muchas veces. Es que ya mis viejos están en otra. Mi mamá creo que se va a ir a otro país, mi papá también".

"En el fondo yo, de corazón, espero que sean felices. Mi mamá parece que está súper feliz con la pareja nueva. La anterior le hacía súper mal, pero ahora está feliz. Pero yo no me acerco más", aseguró Roth.