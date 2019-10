El discurso de Greta Thunberg en versión death metal encantó a la joven activista

El ovacionado discurso de Greta Thuberg en la ONU se hizo viral esta semana debido a que lo editaron y lo convertieron en una oscura pieza de death metal.

Un usuario de YouTube subió a su canal el video de la exposición de la joven de 16 años, pero editado perfectamente para que encaje con una canción al más puro estilo Morbid Angel.

La edición quedó tan buena que hasta la misma activista lo compartió en sus redes sociales, asegurando con humor que "ya superé esto del cambio climático. ¡Desde ahora en adelante me pondré a hacer death metal de forma exclusiva!".

I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77