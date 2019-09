'El Diario de Francisca': presentan libro que cuenta cómo una niña de 12 años vivió el Golpe de 1973

Francisca tenía 12 años para el Golpe de Estado de 1973, y escribió -desde su perspectiva- lo que sucedió antes, durante y después de esa fecha. Hoy, las editoras Patricia Castillo y Alejandra González transformaron esa escritura en un libro, publicado por Hueders, y que presentaron hoy en Ciudadano ADN.

El libro, según contaron sus editoras, nació de un proyecto FONDECYT sobre infancia y dictadura, que recopiló material hecho por niños de la época, escrito, pintado o grabado en cassette, con el objetivo de "reconstruir la forma en que los niños en Chile vivieron ese periodo". Hoy, ese material está en el Museo de la Memoria y es público, contaron.

Ellas eligieron el material hecho por Francisca, quien hoy es antropóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, "porque nos pareció que podía describir de mejor forma el quiebre institucional de 1973 y lo que significa para una generación que asiste a él en su lugar de niño", además de ser "una producción completa, no un fragmento, lo que lo hace un material denso".

Las editoras quisieron ser enfáticas a la hora de decir que no se trata de "una niña emblemática". "Es una como muchos, pero tiene una voz muy perspicaz, y lo excepcional es que hayamos podido acceder al diario”.

Respecto a esa perspicacia, Castillo y González comentan que es algo "muy importante y muy revolucionario", porque "cuando Hernán Larraín dice que no tenía idea de nada, acá hay una niña de 12 años que no es hija de ningún militante ni de ningún militar y no solo tiene idea de todo, sino que además tiene un juicio sobre eso".

Para las editoras, "la microhistoria nos muestra cómo la dictadura marca la vida cotidiana de todos, y tiene consecuencias en los lazos que pueden establecer los niños y las niñas", lo que queda graficado en el relato de Francisca, cuando en su colegio de Vitacura comienzan a rechazarla y a tratarla de "upelienta". Una reflexión sobre el pasado que sirve para fijarse en "cuáles son las categorías que tienen los niños hoy día para definirse".

Otro tema que interesa mucho a las editoras es el de "las mujeres como ente que registra y hace de una escritura íntima una pieza de registro histórico", desde ejemplos históricos como los diarios de Ana Frank o Conchita. Algo que "tiene que ver con cómo se apropian de la escritura como vehículo de información, y también para matar el aburrimiento. Hay muchas hipótesis pero una lectura posible es la de la restricción del cuerpo. Las niñas hemos sido condenadas a estar quietas, bien sentadas, posicionadas, y los niños a los deportes".

"En dictadura los niños coleccionaban, las niñas registran. Como no nos registran en la vida social tenemos que hacerlo nosotras mismas. Hay un discurso social que dice que el de las mujeres es un discurso menos importante. Que Emily Dickinson es una poeta menor pero Walt Whitman escribe de las cosas importantes. Ella escribe de otras cosas, como los sentimientos", comentaron.

Ahora, las autoras trabajan en un nuevo proyecto, siempre relacionado a la infancia, sobre "cómo los niños interpretan la desigualdad en el presente. Ahora son de Kast, son piñeristas, son bacheletistas, y también van construyendo identidad con eso".