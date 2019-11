El crudo relato de Héctor Morales con respecto a manifestantes provenientes del Sename

Un interesante y profundo testimonio dio a conocer el actor, Héctor Morales, a través de Twitter y que tiene que ver con las últimas manifestaciones que se han registrado en el país.



En la red social, el artista relató que se acercó a conversar con cuatro personas que estaban realizando desmanes en las calles, los cuales tenían historias detrás llamativas: tres de ellas eran del Sename y una había sido echada de su casa y despedida de su trabajo, puesto que el jefe no quería que nadie fuera a las marchas y lo echó.



Morales relató que los cuatro se habían unido en vista del contexto, citando a uno que "no quiero que se acaben las marchas porque uno se siente acompañado, uno se siente acompañado, uno siente que por primera vez sienten esta rabia que siento yo todos los días".



"Cuando se van todos a sus casas, nos quedamos aquí solos y nos ponemos a destruir cosas, cosas que no son de nosotros, que nunca han sido porque no somos parte del país. Nosotros somos del Sename y ese otro país. Vamos a seguir aquí hasta que se acaben las marchas o los pacos nos maten", relató Morales sobre el testimonio de una de estas personas.



El hilo fue ampliamente viralizado y compartido por varios usuarios, quienes también mostraron distintas posiciones en torno a lo expresado por los protagonistas.