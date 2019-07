El crudo relato de Camila Nash sobre el maltrato infantil que sufrió en su casa

La exchica Calle 7, Camila Nash, impactó en La Divina Comida de CHV con un crudo relato sobre el maltrato infantil que sufrió en su casa

La joven contó que toda su vida fue criada por "nanas", ya que su mamá y abuela trabajaban, pero estas cuidadoras la agredían.

"Sufrí violencia infantil, eran golpes, y psicológico igual", comenzó relatando Nash. "Llegó en un momento en que se acabó, porque me pegó con una cadena porque dijo que yo se la había roto y me marcó toda. Yo trataba de arrancar… me llevó a un patio de luz que había en la casa, estaba lloviendo, me sacó toda la ropa y me empezó a manguerear con agua helada. Me torturó", reveló.



foto: CHV

Siendo consultada sobre si había puesto una denuncia, Nash sostuvo que "a mí mamá no la veía nunca, trabajaba de día y estudiaba de noche. Estas gallas me decían 'si tú le dices a tu mamá te voy a pegar más fuerte', entonces yo no me atrevía a contarle".

Finalmente, Camila contó que dormía con su madre y ella se percató de las marcas que tenía en su cuerpo producto de estos golpes, pero no quiso hacer la denuncia, pues prefirió hacer justicia con sus propias manos.

"En vez de seguir un protocolo normal, que todos sabemos es bien como la mierda, (mi mamá) tomó justicia por sus propias manos. Dijo 'déjenme sola con ella' y se encerró bajo llave", concluyó.