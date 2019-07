El astrónomo José Maza se refirió a las teorías conspirativas sobre el primer aterrizaje en la Luna

Este martes 16 de julio se cumplen 50 años desde que los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins despegaban en el Apolo 11 hacia la Luna, siendo los primeros en pisarla.

Ante el histórico hecho ocurrido en 1969, también han surgido teorías conspirativas de quienes no creen que el aterrizaje ocurrió.

Es por eso que en conversación con Radio ADN, el astrónomo y premio nacional de Ciencias Exactas, José Maza, dio su punto de vista sobre estas incredulidades.

"Siempre va a haber alguien que va a decir que la realidad aceptada por todos los demás no corresponde, ahora incluso han salido algunos en estado en febril demencia (que dicen) que la tierra es plana, que el universo entero gira entorno a la tierra, gente que está hablando de cosas que el ser humano superó hace 2000-2500 años", opinó Maza.

"Todas las evidencias apuntan a que las teorías conspirativas son falsas y que la verdad es lo que sabemos todo", aseveró el astrónomo.

Agregando que "yo sé que el hombre fue a la Luna, porque es distinto saber que creer, uno puede creer cualquier cosa, como que los caballos vuelan".

Asimismo, señaló que "si esto hubiera sido un montaje, es el mejor montaje de la historia de la humanidad, porque Estados Unidos invirtió 20 mil millones de dólares anuales, que yo no sé si los habrán enterrado en el suelo, pero para hacer un montaje bastaba la milésima parte de ese dinero".

"Yo me cansé de estar dando explicaciones, porque 'no, que la bandera flameaba'. Yo a varios los he interpelado: '¿tú la viste flamear?'. Mira, métete a Internet y mira la película. Yo te aseguro que no flamea", concluyó.