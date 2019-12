El angustiante llamado que hizo la mejor amiga de Jefri, ex participante de Masterchef

Karen Saavedra, la mejor amiga de Jefri, ex participante de Masterchef, hizo un angustiante llamado por redes sociales para ayudar al cocinero, debido a que sufrió un grave accidente de tránsito.

Al respecto, comenzó diciendo que "Jefry tuvo un accidente, chocó por alcance. Iba con su hermana en el auto y se accidentaron porque un auto los chocó en la tercera fila y no alcanzaron a reaccionar. El auto quedó con perdida total. Jeffry no cuenta con seguro para su automóvil y tampoco de salud".

En esa línea, agregó: "Necesito que lo ayudemos, los que puedan. A los que le tengan algo de cariño necesito que lo ayuden. Si pueden colaborar con algo de plata o lo que sea. Él se quedó sin su herramienta de trabajo. Él ha pasado por cosas horrible este año".

Finalmente, Karen indicó que "yo no suelo pedir, no tengo por qué hacerlo, pero si no fuera una cosa grave no lo haría. Él no se merece que le suceda todo esto. Ayúdenlo, porfa".

Cabe consignar que Saavedra no se refirió al estado de salud actual de Jefri en el video.

Junto a lo anterior, la mujer dio los datos bancarios para las personas que desean ayudar.