El alocado apoyo del Negro Piñera a la Roja en Río de Janeiro

En medio de la participación de Chile en Copa América 2019, este lunes la Roja enfrenta a Uruguay en lo que será el último encuentro del Grupo C del torneo, motivo suficiente para que cerca de 2.500 hinchas llegaran a las puertas del Hotel Hilton de Copacabana en Río de Janeiro para protagonizar un masivo banderazo en plena Avenida Atlántica.

En medio de los cánticos, saltos y gritos, apareció Miguel "Negro" Piñera, quien participó del masivo apoyo al plantel que a las 19:00 horas se medirá ante los "charrúas". En conversación con Radio ADN, el empresario dijo que: "estamos con mucha fe, vamos a llegar muy lejos con este equipo. Vamos a llegar a la final, recuperamos la confianza".

Pero Piñera no solo protagonizó divertidos momentos que compartió en sus redes sociales, si no que además apareció en pleno despacho televisivo del periodista deportivo Rodrigo Sepúlveda para Mega, quien visiblemente incómodo no tuvo más opción que reír por el momento que tuvo que protagonizar.

Chile y Uruguay se miden este lunes en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro desde las 19:00 horas