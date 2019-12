El adiós definitivo: Kiss regresa a Chile para despedirse de sus fanáticos nacionales

¡Kiss regresa a Chile para su última gira! La legendaria banda conformada por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, llegarán con su último show el 5 de mayo en Movistar Arena.

Esta será la última oportunidad para disfrutar de los intérpretes "I Was Made For Lovin' You" en vivo después de casi 50 años de éxitos y una increíble trayectoria musical. En 2018, la banda anunció su última gira "End Of The Road" que terminará el 2021.

Bandas como Motley Crue, Metallica, Iron Maiden, Pearl Jam y Megadeth han sido influenciadas por Kiss, su música ha trascendido generaciones, estilos, como íconos de la cultura popular alrededor de todo el mundo. Es una banda de rock que canta para inspirar a la gente y entretener a todos sus fanáticos.

El espectáculo en Chile incluirá los sistemas de iluminación y sonido más impresionantes que se conocen, junto a sus ya característicos juegos de artificio que llevan cada encuentro a otro nivel para disfrute desde los fans más jóvenes hasta los más adultos, y, por supuesto, todos sus éxitos.

KISS ofrecerá experiencias VIP y preventas especiales para el KISS Army. El KISS Meet & Greet Experience estará disponible a partir del 16 de diciembre en kissonline.com, y a la par la preventa para el KISS Army fan club, desde las 10 am.

La Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile comienza el 17 de diciembre a las 11 hrs., mientras que la venta general el 19 de diciembre a la misma hora.