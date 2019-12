El acalorado debate entre Ale Valle y Sergi Arola por los piropos callejeros

Un cruce que fue subiendo de tono fue el que protagonizaron Alejandra Valle y Sergi Arola, durante el último capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, a raíz de los piropos callejeros.



Ambos se enfrascaron en una discusión con respecto a la penalización de este tipo de conductas, las cuales en muchos casos pasan a ser muestras de acoso.



Al respecto, la periodista se mostró a favor de que se multaran los piropos callejeros, más allá de si son o no ofensivos.



"No creo que debamos multar a todos, pero sí creo que la sociedad tiene que entender que si yo no te he preguntado nada, nadie tiene por qué andar diciendo cosas en la calle", comentó.



Dicho juicio, además de un ejemplo con la hija de Valle, hicieron que Arola replicara con fuerza, expresando que "estamos hablando de piropos, no de acosadores sexuales, estamos confundiendo un piropo con una... ¡Es que hay un punto que es dramático!".



La situación tuvo que ser abordada por Julián Elfenbein, luego de que la exanimadora de Intrusos le pidiera a Arola que no se enojara por su opinión.