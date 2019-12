Eiichiro Oda de 'One Piece' reconoció el éxito que tuvo 'Kimetsu no Yaiba' este 2019

Eiichiro Oda, el creador del popular manga y anime One Piece, compartió un mensaje en el que reconoció el éxito que ha tenido Kimetsu no Yaiba este año.

"Recientemente, mucha gente me dice que la Jump de estos tiempos es genial. Basta mencionar la popularidad de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, pero otros jóvenes creadores en Jump están sumamente emocionados. ¡Y yo también, por supuesto! Por favor, compren la revista. ¡Gracias por hacer de ONE PIECE el más vendido! ¡Es todo un honor!", escribió el querido mangaka.

Según informó la revista Shueisha, la historia de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke se convirtió en el segundo más vendido del año.