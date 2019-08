Eduardo Cruz Johnson compartió estudio con su hijo Eduardo Cruz Jarvis, voz de Rock & Pop

Así como por años nos informamos viendo a Eduardo Cruz Johnson leyendo noticias en TVN, hoy su hijo Eduardo Cruz Jarvis nos acompaña a través de las ondas de Rock & Pop. Ambos, demostrando que lo que se hereda no se hurta, compartieron micrófono como invitados a Ciudadano ADN.

Cruz Jarvis creció acompañando a su padre a los estudios de televisión los sábados y domingos, cuando trabajaba. "Como tenía poco tiempo para ellos, lo llevaba", contó el conductor de noticias, que de lunes a viernes trabajaba en un banco y los fines de semana fue, durante años, rostro del noticiero 24 Horas.

Por eso, no era extraño esperar que su hijo siguiera sus pasos. "Un poco haber seguido periodismo es rebelarse, te dicen 'tienes que entrar a lo mejor, en la mejor universidad', pero yo quise entrar a la radio porque es lo que me gusta, le metí pila y aquí estamos", contó Cruz Jarvis. Hoy, su rutina parte muy temprano, a las 5:40 de la mañana, para estar a las siete al aire en Rock & Pop, una experiencia que evalúa como "entretenidísima. Música todo el día y caluguitas de información. Con el equipo ya ni nos miramos, sale todo de taco".

Su padre, en tanto, aseguró que no se opuso a darle esa libertad. "Los papás de la generación mía querían médicos, arquitectos, odontólogos, y no, uno tiene que querer que los hijos sean lo que quieran y sean felices", expresó el ex lector de noticias.

A pesar de que, confesó, tuvo sus resquemores. "Trabajan demasiado ustedes los periodistas, están encerrados casi toda la vida, y cuando se dan cuenta que está la familia de por medio, muchos la pierden. Es muy sacrificado", afirmó Cruz Johnson.

Ahora, es el fan número uno de su hijo. "La radio no la prendo, la dejo automáticamente y la escucho todo el día. Yo antes no escuchaba radio, vivía en una burbuja de trabajar en el banco y en televisión, estaba encerrado y no conocí lenguajes ni música, no tengo idea qué es música ochentera o noventera. Recién hace dos o tres años estoy abriendo los ojos", confesó el también ex panelista de "Acoso textual".

Un cambio que tiene relación con un hecho que le cambió la vida a Eduardo Cruz Johnson: en el 2017 sufrió un infarto al miocardio que lo tuvo muy delicado de salud. "De repente, uno de mis hijos llega, me ve tirado en la cama sin poder hablar ni levantar los brazos. Me bajó por el ascensor y me llevó a la clínica. Lo único que veo es que me ponen una cuestión en la cara y no supe más de mi vida por tres semanas", recordó. "No supe lo grave que había sido hasta que estuve convalesciente".

A raíz de eso, dijo, tuvo que replantearse. “Quiero que lo que me quede, tratar de ser feliz, disfrutar de la vida”, decidió. Y ahora, a sus 62 años, Cruz Johnson se dedica a salir a barrios bohemios, ir a la playa una vez al mes y juntarse con amigos. "No es para que digan pobrecito, pero yo viví en una burbuja, no tuve juventud y lamento no haber estado con ellos (sus hijos) cuando crecían".

"Al final el aprendizaje es que la vida es aquí y ahora y tenemos que vivirla a concho", reflexionó Cruz Jarvis. "Diez años atrás jamás me hubieran visto con pantalones rojos, ahora me importa un bledo", agregó su padre, quien además, asegura ocupar su tiempo en escuchar música, cocinar y ver series. "Tengo algo de vida".

Cruz Johnson también tuvo comentarios para el estado actual de los noticieros de televisión, mucho menos formales que los de antes. "Son opuestos a mi época. Cuando yo me despedí, se acabó una etapa de las noticias en Chile. Hoy es real todo, no necesitas tener buen físico ni buena voz, ni ser alto. Cuando yo salía tostado, no sé cómo alguien no me decía que era mucho". Sin embargo, no está en sus planes volver a la pantalla. "Es una etapa superada", afirmó.

"No me gustaba tanto la televisión. A mí lo que me gustaba era leer noticias", confesó. Sin embargo, ha tenido coqueteos con el medio, como invitado a programas, participando en reality shows como "40 o 20", y el año pasado, en un comercial donde apareció con zunga. "Me encantó, la capacidad de reírse de sí mismo pocos la tienen".