Edmundo Varas sorprende con mensaje en inglés por la crisis social que atraviesa Chile

Antes que el Presidente Sebastián Piñera hablara en un discurso al país sobre sus planes para frenar la crisis social que atraviesa Chile, Edmundo Varas publicó un particular mensaje en inglés en su cuenta de Twitter.

El ex chico reality sostuvo: "Stop disturbing communist sons of the great mother. complices of pain, misery, violence and destruction of peace".

Traducido al español, lo que dijo Varas fue: "Deja de molestar a los hijos comunistas de la gran madre. Complices de dolor, miseria, violencia y destrucción de la paz".

Si mensaje inmediatamente se llenó de comentarios, en su mayoría negativos de sus seguidores.