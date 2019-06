Edmundo Varas nuevamente sufrió accidente automovilístico: 'Esta vez no fue mi culpa'

Edmundo Varas nuevamente se vio involucrado en un grave accidente automovilístico. Sin embargo, esta vez el exchico reality no tuvo la culpa.

A través de Instagram, el gran ganador de Amor Ciego compartió el video de la cámara de seguridad que había en el lugar del accidente, donde se ve que un vehículo desconocido no respetó el disco pare, poniendo en riesgo la vida de Varas, quien tuvo que realizar una arriesgada maniobra con la que terminó chocando contra un árbol.

En la publicación que acompañó el clip, Edmundo escribió: "En casa, la vida es más curiosa y muchas veces inexplicable. Las cosas suceden en cosa de segundos. No me pasó nada grave más que lamentar daños materiales… Esta vez no fue mi culpa y no estaba rodeado de prensa, y menos de un contingente policial, como me sucedió en algún momento de mi vida".

"Fue grave lo qué pasó en el accidente automovilístico en donde producto de una irresponsabilidad de una persona que se pasó un disco pare, puse en riesgo mi vida y la de terceros. Gracias a Dios puedo decir que estamos todos bien. Pensarán que hablo tonteras, pero Dios siempre está conmigo. ¡Buenas noches!", agregó.

Recordemos que en 2011 Edmundo vivió algo similar luego de impactar con una barrera que dividía las calzadas del Transantiago en Vicuña Mackenna con Argomedo.