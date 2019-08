Ed Boon, co-creador de Mortal Kombat: Muchas personas relacionan la franquicia con su juventud

ADN estuvo presente en FestiGame 2019, y como tal conversamos con el invitado más importante de la última versión del evento gamer más importante del país: Ed Boon.



El co-creador de Mortal Kombat nos habló acerca del éxito de la franquicia, las razones por las que se ha transformado en un fenómeno cultural, así como también la forma en la que ha debido lidiar con la censura y la sensibilidad de la sociedad actual.



Boon manifestó también su visión en torno a FestiGame y de cómo la industria de los videojuegos ha ido creciendo y se vive con pasión en Sudamérica.



Revisa toda la entrevista a continuación:



¿Cuál es la clave del éxito de la franquicia y de su popularidad?

"Creo que cada juego que desarrollamos debe cambiar en algo. No queremos que el juego que viene se parezca al anterior, para que así los jugadores sepan que siempre habrá algo nuevo en el videojuego que van a disfrutar".

¿Por qué crees que la franquicia se volvió popular en todo el mundo? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, con títulos como Street Fighter u otras franquicias basadas en combates?

"No lo sé (ríe). Creo que hay algo en los personajes que hace que los jugadores se identifiquen y creo que, como dije, cambiamos siempre algo, como un detalle en la historia. Mortal Kombat ya está en boca de muchos y muchas personas lo relacionan con su época de juventud, entonces son fans. El juego sigue en el mercado y me gustaría saber la razón. Creo que estamos haciendo bien las cosas porque Mortal Kombat 11 es un éxito a nivel de nuestros mejores productos".



¿Cómo ha debido lidiar MK con la censura?



"Originalmente, no había un sistema de niveles de censura. No había videojuegos prohibidos a menores. Las películas tenían un sistema de censura, así como la música, pero los videojuegos no lo tenían...ese era el problema en un comienzo. Cuando salió Mortal Kombat 2, el sistema ya estaba, y todos logramos acomodar un juego como ese de acuerdo a las reglas de ese sistema y después de eso no hubo más problemas".

Cuando salió la franquicia, la sociedad tenía cierta tolerancia a la violencia. ¿Esto ha cambiado en la actualidad? ¿Está hoy la sociedad más sensible?

"En general creo que los videojuegos han madurado. Si miramos atrás al primer Mortal Kombat, la gráfica refinada no se puede comparar con la de Mortal Kombat 11. Entonces, hablando de todos los videojuegos. Estamos frente a una generación de juegos muy fotorealista y creo que es como cuando las personas van a ver una película. La sensibilidad del público disminuyó, considerando cuánto los videojuegos se acercaron a la realidad".

Esta es tu segunda vez en el FestiGame. ¿Qué opinas del evento?

"Es fantástico. No puedo creer cómo se convirtió en algo tan intenso. Los fans, los jugadores...es muy lindo ver ese tipo de pasión. Es totalmente de otro nivel".

¿Qué opinas de la popularidad de los videojuegos y el desarrollo de la industria en Chile y en Sudamérica?

"Es increíble y en lo específico con Mortal Kombat es de otro nivel con respecto al resto del mundo. Siempre es magnífico venir acá y darse cuenta de cuánto es fuerte la pasión por esta franquicia. Nos da la energía para seguir desarrollando videojuegos".