Dupla creadora de 'La muerte de Pinochet' estrena 'Los reyes', historia sobre dos perros callejeros

Fútbol y Chola son una dupla de perros que pasan sus días en el skatepark del Parque de los Reyes, entre motos, burros y adolescentes en rebelión con el mundo. Sin palabras, y a punta de emoción, protagonizan "Los reyes", película premiada y exhibida en más de 80 festivales internacionales.

Sus autores son Bettina Perut e Iván Osnovikoff, reconocida dupla creativa en el documental chileno, gracias a trabajos como "Un hombre aparte" y "La muerte de Pinochet". En entrevista con Ciudadano ADN, contaron que el proyecto nació con la intención de mostrar el día a día de los skaters del parque. "Iván hace skate desde adolescente, mis sobrinos empezaron a hacer skate, a mí me parecía interesante pero no estaba muy entusiasmada con la idea, sentía que esta película no llevaba nuestro sello artístico", contó Bettina. Pero un día vio a esos perros en un corte inicial de la cinta y "era la vuelta de tuerca que estábamos buscando".

En los innumerables festivales donde han mostrado "Los reyes" "hay una hipnotización por los perros", contó Iván, además de "una dimensión cómica en la película desde el segundo plano". Por su parte, su compañera se sorprende de que "siendo una película experimental, que el público pudiera resistir 75 minutos viendo una película pausada, contemplativa, pero emotiva también".

Bettina Perut, chilena-italiana nacida en Roma, relató que "siempre me gustó lo artístico, pero al final estudié periodismo, y lo que hacemos está bien en las antípodas del periodismo". Tras pasar por el equipo de "Visiones", el recordado microprograma de Canal 13, donde "hice de todo, limpiaba cintas, limpiaba el piso, fui asistente de dirección", en un momento tuvo que hacerle una entrevista a Silvio Caiozzi, quien tenía la idea de hacer un documental sobre el retorno de Martín Vargas. "Por eso hay que estar preparados siempre. Me llamó, ahí nos conocimos con Iván, no nos caímos muy bien, pero nos hicimos muy amigos y muy cómplices", recordó, enfatizando en que Caiozzi "fue nuestro gran maestro, no tenía ciertas trabas con el cine documental y nos dio una visión cinematográfica".

Iván Osnovikoff, por su parte, contó que tras estudiar Antropología en Valdivia "viví en Europa un par de años, sin nada, volví a trabajar de antropólogo y las pegas eran demasiado fomes", pero "siempre me gustó la literatura y escribía algunas cosas, y terminé siendo asistente de guión de Silvio".

A la hora de hablar sobre su trabajo en conjunto, Perut enfatiza que "algo que nos caracteriza es la mirada, poner el ojo no en lo evidente, buscar otros ángulos", además de "una mirada bastante obsesiva, crítica y estética de la realidad. Somos súper obsesivos con la cámara, repetimos los encuadres mil veces. Siempre hay que buscar distintos ángulos para mirar la realidad, eso es lo que enriquece".

“Los reyes" se estrena en una época particularmente compleja, dada la crisis social en la que Chile está inmersa. Pero Iván Osnovikoff cree que por eso mismo "ha adquirido mucha actualidad. Aparece ese malestar juvenil que explica lo que está pasando". La dupla tiene experiencia en temas complejos, tras "La muerte de Pinochet", que Bettina Perut reconoce "nunca fue concebida como una película en sí misma. Estábamos grabando "Noticias" y nos avisan que Pinochet estaba internado en la clínica. Pensamos que podía servir, y fuimos a grabar, pero en el montaje vimos que tenía un código tan distinto que salió del armado. Es el trabajo más periodístico que tenemos y es el que menos me gusta".

El trabajo en dupla, según ambos concuerdan, se da de forma natural. "Peleamos cuando lo que tenemos al frente no está claro. Pero pobre de esa gente que trabaja sola y no tiene ese compañero creativo que le permite tomar distancia, porque uno tiende a enamorarse de sus ideas", apuntó Iván. Bettina lo respalda: "Antes era algo más de orgullo, de quién tenía la mejor idea. No peleamos, de repente yo lanzo un grito, pero es una forma de relacionarse. Cuando uno de los dos insiste 'esto no, esto no', el otro la piensa. Yo siento que trabajo fantástico con Iván, es mi partner existencial, de trabajo, tenemos una visión similar".