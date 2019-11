Dua Lipa reveló que cuando está triste busca comentarios negativos de ella misma en redes sociales

En una reciente entrevista, Dua Lipa admitió que cuando se siente más "vulnerable", busca comentarios despectivos sobre sí misma en redes sociales.

"Hay días en que no leo los comentarios, hay momentos en que me siento más vulnerable y termino buscando cosas que no quiero ver", dijo en la conversación.

En esa línea, explicó que tener este tipo de conductas "está en nuestra naturaleza, no lo ocultaré. Quiero que la gente sepa que todos somos humanos y que todos estamos pasando por lo mismo".

Además, agregó que actualmente se mete a sus redes sociales "moderadamente" para poder lidiar con su ansiedad. "Las redes sociales pueden ser una herramienta fantástica, y puede ser divertido compartir cosas. Pero al mismo tiempo, es un caldo de cultivo para el odio y la ansiedad", comentó.

"Las personas sienten que pueden decir lo que quieran porque están detrás de una pantalla, y creo que es importante usar las redes sociales con moderación", sostuvo.