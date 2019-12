Dua Lipa lanzó 'Future Nostalgia', el segundo sencillo de su nuevo álbum

La cantante inglesa Dua Lipa, está próximamente a lanzar su segundo disco de estudio y lo que ha hecho esta semana ha sido entregar un nuevo adelanto. Se trata de la segunda canción que conocemos del disco y que lleva por nombre Future Nostalgia.

El tema llega después de haber escuchado "Don't Star Now" y nace de la colaboración entre la cantante y el escritor del hit de Bruno Mars "Uptown Funk", Jeff Bhaskar.

A través de su cuenta de Twitter, Dua Lipa informó de su lanzamiento y publicó el siguiente mensaje: "¡Esta noche, en la última luna llena de la década, les revelo la canción principal de mi álbum FUTURE NOSTALGIA. Sale a la MEDIANOCHE en todas las plataformas! Es algo pequeño para atarte hasta el año nuevo. Escribí éste con @JeffBhasker y Clarence Coffee Jr. una tarde en LA …".

Después agregó la siguiente descripción: "¡Es todo juguetón y divertido, sin tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. Nos encantó tanto que queríamos compartirlo contigo!".

Tonight, on the last full moon of the decade my album title track FUTURE NOSTALGIA is outtt at MIDNIGHT on all platforms!! It’s a lil something to tie you over till the new year. I wrote this one with @JeffBhasker and Clarence Coffee Jr. one afternoon in LA... pic.twitter.com/2lNIM83UsA