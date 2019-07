Dream Theater regresa a Chile para celebrar los 20 años de Metropolis Pt.2: Scenes from a Memory

Dream Theater regresa a Chile el próximo 15 de diciembre en Movistar Arena para celebrar los 20 años del fundamental Metropolis Pt.2: Scenes from a Memory.

Además, los estadounidenses presentarán a sus fanáticos nacionales su placa editada este año Distance Over Time, el 14° álbum de la banda de Metal progresivo.

Su extraordinaria carrera los ha posicionado como una institución del rock, llevando la batuta en el lado más progresivo del género. Su ilimitada creatividad y performance ha sido aplaudida desde todos los sectores, que han presenciado el milagro de ver juntos en una sola banda a algunos de los mejores músicos de las últimas décadas.

Los titanes del metal progresivo editaron en febrero su más reciente álbum de estudio, Distance Over Time, luego de los adelantos "Untethered Angel" y "Fall Into The Light", con millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Para ver a Dream Theater en Chile deberás comprar tus entradas a partir del 29 de julio al mediodía (preventa), mientras que la venta general comienza el miércoles 31 de julio a la misma hora, a través de PuntoTicket.