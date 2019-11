Drake tuvo que finalizar antes su show por las constantes pifias del público

Drake tuvo que terminar antes su show sorpresa en el Camp Flog Hnaw Festival después de que gran parte del público lo pifiara.

A través de redes sociales han circulado varios videos del momento, donde se puede ver cómo el canadiense le dice a los presentes: "Estoy aquí por ustedes. Si quieren seguir, yo seguiré".

Sin embargo, al decir eso, la gente sigue pifiando, por lo que el rapero decide retirarse del escenario.

"Miren. Ha sido amor. Los amo a todos. Me llamo Drake, gracias por invitarme", señaló antes de irse.

Pese a que no están claros los motivos de la molestia de los asistentes, muchos creen que se debe a que estaban esperando el show de Frank Ocean.

Fans at camp flog gnaw were expecting that Frank ocean was gonna be the surprise guest headliner... they got drake instead.. safe to say... they rather Frank ocean pic.twitter.com/2Y5qo4SLfZ